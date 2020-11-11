وسط الأمطار ... ياسمين صبرى تخطف قلوب متابعيها | شاهد

نشرت الفنان ياسمين صبرى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام". ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى : مشاء الله - تجننى - ايه القمر ده - ملكة اقرا ايضا :

ياسمين صبري توجه رسالة لجمهورها من مهرجان الجونة



و كشفت الفنانة ياسمين صبرى عن رأيها فى حالة الخوف والذعر التى تنتاب الكثير بسبب انتشار فيروس كورونا. وقالت ياسمين خلال لقائها فى برنامج "mbc trending، لا أشعر بالذعر أو القلق تجاه فيروس كورونا، ولست من الأشخاص المهووسين بالمرض. وأضافت ياسمين: "أنا مش ببقى مهووسة، أنا بكمل حياتي بشكل طبيعي، ممكن يكون الفيروس جالنا وراح لأنه بديهي أكيد جه للعالم كله واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل والبقاء للأقوى"

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