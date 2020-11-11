عانيت كتير.. أصالة تكشف تفاصيل مرضها بشلل الأطفال

أعلنت الفنانة السورية أصالة عن تفاصيل إصابتها بشلل الأطفال وذلك أثناء زيارتها لمستشفى بهية، وقالت إنها كانت تعاني الكثير من الآلام الجسدية.
وأضافت أصالة أنها مرت بالكثير من التجارب الذاتية والآلام النفسية وخاصة أن الآلام الجسدية الكل يعرف عنها، وآلامها النفسية كانت كثيرة وخاصة في تجربتها الثانية.
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كان نجل الفنانة السورية أصالة قد أعلن عن نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص به، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.
ونشر خالد الذهبي صورة من نتيجة التحليل التى ظهرت فيها سلبية المسحة، وعلق عليها:"الحمدلله".
يذكر أن اصالة قد وجهت رسالة لابنها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
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