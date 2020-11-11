نشوى مصطفى تطلب طلبا غريبا من طبيب عالجها من كورونا.. تعرف عليه

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن تعافيها من فيروس كورونا عبر بث مباشر على صفحتها بموقع فيس بوك من داخل مستشفى العجوزة.
وبدأت حديثها بحمد الله: وقالت: أنا كنت داخلة بصارع الموت، وبفضل الله ودعواتكم وملائكة الرحمة بالمستشفى قدرت أرجع تاني، وطالبت الدكتور محمد توفيق أن يشرح حالتها الصعبة التي كانت عليها.
ثم تحدث الدكتور محمود عن بروتوكول الوزارة، والدعم المعنوى الذي قدمه فريق المستشفى له، وهو ما أدى إلى سرعة الإستجابة، ثم تحدث الدكتور محمد أسعد والدكتور أحمد امبابي عن طرق محافحة العدوى بالمستشفى.
وأكدت أنها تعافت بعد مرورها بمضاعفات كبيرة، مشيدة بالجهد الكبير الذي بذله الطاقم الطبي، فضل وزارة الصحة المصرية ومستشفى الحكومية واطباء وممرضين وحكيمات المستشفى الحكومة.
وقالت نشوى مصطفى لاحد الأطباء المعالجين لها لازم تعزمنى على فرحك
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