فن ومشاهير

كارول سماحة: بالصدفة صورة مصغرة من أوجاع المجتمع في لبنان

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أقيمت اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، ندوة للفيلم اللبناني "بالصدفة" بطولة كارول سماحة وإخراج باسل خرستو. 

وقالت كارول سماحة، خلال الندوة إن الفيلم صورة مصغرة من الأزمات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع اللبناني وهو من الأعمال القريبة إلى قلبى كثيرا خاصة أنه يعبر عن أوجاع بلدى فضلا عن عرضه في مصر هوليوود الشرق.
وأضافت كارول أن عرض الفيلم في مهرجان الإسكندرية  السينمائي يحمسني، مشيرة إلى أن فريق العمل كان حريص على تقديم عمل يمكن ان نشارك به في العديد من المهرجانات. 
وأوضحت كارول أن هذا العمل الذي يعد أولى تحاربي في السينما حمسني كثيرا على خروج الطاقة التمثيلية بداخلي. 

يذكر أن حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط يقام غدا ويتم خلاله إعلان جوائز المهرجان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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