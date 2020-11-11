بعد تعافي نشوى مصطفى من كورونا.. هؤلاء النجوم هزموا الفيروس القاتل

ضرب فيروس "كورونا" الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة، وأصيب عدد كبير من الفنانين بالفيروس "اللعين"، آخرهم الفنانة نشوى مصطفى التي أعلنت شفاءها اليوم.

من خلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز الفنانين الذين هزموا فيروس "كورونا" بعد معاناتهم منه ...

*نشوى مصطفى

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى تعافيها من فيروس "كورونا"، وذلك من خلال بث مباشر علي حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكدت أنها تعافت بعد مرورها بمضاعفات كبيرة، مشيدة بالجهد الكبير الذي بذله الطاقم الطبي، فضل وزارة الصحة المصرية ومستشفى الحكومية وأطباء وممرضين وحكيمات المستشفى الحكومة.

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*بسمة

أعلنت الفنانة بسمة نتيجة تحاليلها بعد مرور فترة على اصابتها بفيروس كورونا بعد خضوعها لمسحة طبية مجددا.

وكتبت بسمة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة:" الحمد الله تحولت نتيجة تحليلي للسلبية.. شكرا لكل الناس اللي سألوا عليا وحسسوني بكل الحب والمساندة".

وأضافت بسمة: "الشكر الكبير لامي على كل اللي بتعمله وعملته لينا الف حمد وشكر ليك يا رب".

واختتمت رسالتها :"يا رب اشفي كل مريض وهون على الجميع".

وكانت صرحت بسمة من قبل تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، قائلة:" درس والواحد اتعلمه".

وتابعت بسمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الاولي"،: " مش بلوم حد غير نفسي لإني لم ألتزم وأهملت في إرتداء الكمامة ".

*ايمان العاصي

وأكدت إيمان العاصي أنها اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر، وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة ثم التزمت بالعزل المنزلي و البروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وقامت بتحليل آخر ليظهر النتيجة سلبية يوم 29 مايو.

وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافيا بالعزل.