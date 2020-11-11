كيف تدخل نجلاء بدر مهرجان الجونة المقبل؟.. تفاصيل

تخطط الفنانة نجلاء بدر لمهرجان "الجونة" العام القادم، وتفكر في طريقة دخول جديدة علي السجادة الحمراء.

وكشفت "نجلاء" عن الطريقة التي تريد الدخول بها علي السجادة الحمراء في مهرجان الجونة القادم، وذلك من خلال لقائها في برنامج "the insider".

وقالت "نجلاء" من خلال اللقاء:"انا قررت اخش مهرجان الجونة السنة اللي جاي بدراجة نارية بس لازم آخد موافقة أصل السجادة الحمراء لازم يكون فيها حدث، وطبعا هحتاج حد يساعدني وطبعا منهم اسر ياسين وياريت محمد رمضان وطبعا احمد داوود لانه عنده افكار مختلفة.

وشاركت نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن. المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.