كارول سماحة: كنت حريصة على عدم ظهوري في الفيلم بشخصيتي كمطربة

وأضاف باسل : ان الاستعانة بالفنانة كارول كان الخيار الأول بالنسبة لنا وابهرتني باداءها المتميز خاصة أنها في الأساس خريجة فنون مسرحية ولديها موهبة تمثيلية وطاقة كبيرة لم تستغل.
وعلقت كارول على هذا الأمر: أنني كنت حريصة على عدم ظهوري في الفيلم بشخصيتي كمطربة وكنت حريصة على ظهوري بشكل مختلف بعيدا عن شخصيتي المطربة كما أنني قررت الابتعاد عن المكياج حتى أظهر مدى حالتها الاجتماعية في العمل.
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