كارول سماحة: كنت حريصة على عدم ظهوري في الفيلم بشخصيتي كمطربة

وكشف المخرج اللبناني باسل خريستو عن أن فيلم "بالصدفة" فضح الفساد الذي ينخر في المجتمع اللبناني والذي كان سببا رئيسيا في هدم منازل كثيرة وانهيار أخرى وضاع بسببها كثير من الضحايا وذلك ضمن عرض الفيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته ال36 .

وأضاف باسل : ان الاستعانة بالفنانة كارول كان الخيار الأول بالنسبة لنا وابهرتني باداءها المتميز خاصة أنها في الأساس خريجة فنون مسرحية ولديها موهبة تمثيلية وطاقة كبيرة لم تستغل.



وعلقت كارول على هذا الأمر: أنني كنت حريصة على عدم ظهوري في الفيلم بشخصيتي كمطربة وكنت حريصة على ظهوري بشكل مختلف بعيدا عن شخصيتي المطربة كما أنني قررت الابتعاد عن المكياج حتى أظهر مدى حالتها الاجتماعية في العمل.