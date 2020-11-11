طالبة ثانوي تجد نفسها في جسد قاتل متسلسل في فيلم الرعب Freaky

طالبة في المدرسة الثانوية تجد نفسها في جسد قاتل متسلسل مختل، وتكتشف أن لديها ٢٤ ساعة فقط لاستعادة جسدها قبل أن يصبح التحول دائمًا، وذلك ضمن أحداث فيلم الرعب Freaky، والذي تطرحه شركة Four Star في دور العرض المصرية ابتداءً من اليوم 11 نوفمبر الحالي.
وخلال مطاردات الشرطة لها، تنطلق "ميلي" في رحلة البحث عن جسدها الذي يستخدمه القاتل لاستهداف زملائها في حفل التخرج.
فيلم Freaky من إخراج كريستوفر لندن، الشهير بسلسلة أفلام الرعب Paranormal Activity، ومن تأليفه بالتعاون مع مايكل كينيدي، وبطولة كاثرين نيوتن، فينس فون، آلان راك، كاتي فينيرال، ميتشيل هوج.
ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة Four Star، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.
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