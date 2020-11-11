عزت العلايلي يكشف لـ دوت الخليج كواليس تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي.. فيديو

كشف الفنان الكبير عزت العلايلي لكاميرا دوت الخليج كواليس تكريمه في مهرجان الاسكندرية السينمائي لافلام دول البحر المتوسط.

وعبر العلايلي عن سعادته بالتكريم في هذا المهرجان السينمائي الكبير، كما تحدث عن سر غيابه عن الشاشة في الفترة الأخيرة، مبديا رأيه في الأعمال السينمائية المعروضة حاليا.

كان عزت العلايلي عبر عن سعادته لإطلاق اسمه على دورة مهرجان الاسكندرية السينمائي الحالية، وقال: "مش عارف اقول إيه حاجة كبيرة جدًا.. أرجو أكون قدها .. هو تقدير أحمد ربنا عليه وأصلي وأشكر الله".

وحول أقرب الأفلام لقلبه في مسيرته الفنية قال: "هختار اثنين أولهم فيلم "الأرض" ثم "السقا مات" وأنا كنت على صلة بالراحل يوسف السباعي وهو كاتب قصة فيلم "السقا مات" وكنت عزمته في عرض خاص قبل الجماهير انبسط جدًا من الفيلم وتحدثنا في كافة الجوانب وركزنا في قصة الموت ولم يمر أسبوع حتى لقي حتفه مقتولًا .. وكان وقتها اتكلم كتير عن الموت لدرجة أني قلتله إسكت كفاية كلام عن الموت.. قلي وقتها "مهما الانسان عمل هتيجي لحظة " هوب " هيموت " وكلمة " هوب فضلت معلمة في دماغي لحد دلوقتي وبقول ياااه ياااه وكنت بسال نفسي إيه الاحساس القدري الي عنده ده ؟