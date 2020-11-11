عزت العلايلي يكشف لـ دوت الخليج كواليس تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي.. فيديو

وعبر العلايلي عن سعادته بالتكريم في هذا المهرجان السينمائي الكبير، كما تحدث عن سر غيابه عن الشاشة في الفترة الأخيرة، مبديا رأيه في الأعمال السينمائية المعروضة حاليا.
كان عزت العلايلي عبر عن سعادته لإطلاق اسمه على دورة مهرجان الاسكندرية السينمائي الحالية، وقال: "مش عارف اقول إيه حاجة كبيرة جدًا.. أرجو أكون قدها .. هو تقدير أحمد ربنا عليه وأصلي وأشكر الله".
وحول أقرب الأفلام لقلبه في مسيرته الفنية قال: "هختار اثنين أولهم فيلم "الأرض" ثم "السقا مات" وأنا كنت على صلة بالراحل يوسف السباعي وهو كاتب قصة فيلم "السقا مات" وكنت عزمته في عرض خاص قبل الجماهير انبسط جدًا من الفيلم وتحدثنا في كافة الجوانب وركزنا في قصة الموت ولم يمر أسبوع حتى لقي حتفه مقتولًا .. وكان وقتها اتكلم كتير عن الموت لدرجة أني قلتله إسكت كفاية كلام عن الموت.. قلي وقتها "مهما الانسان عمل هتيجي لحظة " هوب " هيموت " وكلمة " هوب فضلت معلمة في دماغي لحد دلوقتي وبقول ياااه ياااه وكنت بسال نفسي إيه الاحساس القدري الي عنده ده ؟
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