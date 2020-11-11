عمر كمال يثير الجدل على السوشيال ميديا.. ومتابع: اديني فلوسك وأديك راحة بالي

اثار مطرب المهرجانات عمر كمال الجدل على السوشيال ميديا بسبب صورة نشرها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام". وظهر عمر كمال فى الصورة واقفا امام سيارته معلقا: "الفلوس مش كل حاجة.. راحة البال أهم شيء". وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى: - مش كده يا جدع ؟!

راحه البال مش كل حاجه الفلوس أهم حاجه. - راحة البال مش كل حاجة ... الفلوس أهم شيء. - طب اي رايك تديني فلوسك واديك راحه بالي .. - فعلا مش كل حاجه الفلوس هي كل حاجه هههه - اه فعلا صوره معبره علي كلامك علي ان الفلوس مش كل حاجه . اقرا ايضا :

بعد الهجوم عليه.. عمر كمال يوضح حقيقه تصريحاته الأخيرة "اركن شهادتك" وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من مليون مشاهدة.



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