محمود الليثي في جلسة تصوير بعدسة "دوت الخليج"

خضع الفنان محمود الليثى لجلسة تصوير خاصة بعدسة مصور "دوت الخليج" علي الخشاب.
وأعرب الليثى عن سعادته بطرح فيلم "عفريت ترانزيت"، في دور العرض، خلال ساعات، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور في هذا التوقيت الحرج الذي تعانى فيه السينما ضعف إيرادات؛ على خلفية جائحة كورونا.
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وقال لـ" دوت الخليج": الفيلم يضم عددا كبيرا من النجوم، وهو أول تعاون بينه وبين المخرج أمير رمسيس،و سعيد لإنطلاقه من مهرجان القاهرة العريق.
الفيلم تدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم و قلبها الذي يميل لها تدريجيا.
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