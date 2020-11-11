فيديو أول ظهور لـ نشوى مصطفى بعد خروجها من مستشفى العزل:"من الموت للحياة"

نشوى مصطفى طمأنت الجمهور على حالتها الصحية، وزفت خبر سار للجمهور بخروجها من مستشفى العزل الصحي وتحسن حالتها، ونشرت فيديو للحظة خروجها من المستشفى مع الطاقم الطبي.

نشوى مصطفى تتعافى من كورونا وتطمئن الجمهور

ونشرت الفنانة نشوى مصطفى تدوينة لها على فيسبوك بعد فترة من تواجدها في العناية المركزة في المستشفى بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية وقالت:" لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر.. من الموت للحياة..بفضل الله ودعوات حضراتكم والله.. وبفضل وزارة الصحة المصرية ومستشفى الحكومية وأطباء وممرضين وحكيمات المستشفى الحكومة.. خمس دقايق وحاكون لايف مع حضراتكم من المستشفى".

أول ظهور لنشوى مصطفى بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي

ونشرت نشوى مصطفى فيديو وثقت به لحظة خروجها من مستشفى العزل الصحي، واجتمعت مع الطاقم الطبي الذي أشرف على حالتها الصحية، ووجهت لهم الشكر على اهتمامهم بها وإنقاذها، وقدمتهم للجمهور، وقالت إنها جاءت في حالة صعبة وكانت تصارع الموت خاصة إن الفيروس كان في حالة نشاط وفي ذروة المرض، ولكنها تجاوزت هذه المرحلة بفضل دعوات الجمهور واهتمام الأطباء بها والذين وصفتهم بالملائكة.

وتلقت نشوى مصطفى عشرات الرسائل من جمهورها وزملائها بعد خروجها من المستشفى، والتطور الإيجابي في حالتها الصحية، خاصة بعد الفترة الحرجة التي مرت بها والتي استدعت دخولها المستشفى والعناية المركزة، وأقلق الجمهور على حالتها في الأيام الأخيرة، وواجهت عدة شائعات حول حالتها قبل أن تطمئن الجمهور بنفسها في أول ظهور من المستشفى.

نشوى مصطفى تروي تجربتها مع فيروس كورونا

وكشفت نشوى مصطفى مؤخراً قصة إصابتها بفيروس كورونا خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "التاسعة"، وقالت إنها لم تلتزم بما فيه الكفاية في الفترة الأخيرة بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، لذلك أرادت توجيه رسالة إلى الجمهور بضرورة الالتزام في الفترة المقبلة بالأمر خاصة بعد اشتداد الموجة الثانية من الفيروس، وبدت نشوى في المداخلة في حالة صحية صعبة، وذلك بعدما كشفت إصابتها في تدوينة على فيسبوك وشكت من تدهور حالتها ووجهت استغاثة لإنقاذها قبل نقلها المستشفى لتلقي العلاج.