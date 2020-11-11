أنغام تحتفل بطرح ألبومها الخليجي الجديد "مزح"..بالفيديو

أنغام طرحت ألبومها الجديد "مزح" كاملاً على يوتيوب اليوم، احتفلت مع الجمهور بطرح الألبوم والذي تعود به إلى المنافسة الخليجية.

أنغام تطرح ألبومها الجديد "مزح"

وطرحت أنغام وشركة روتانا الألبوم الخليجي الجديد "مزح"، واحتفلت أنغام مع الجمهور بعرض الألبوم الأول على يوتيوب اليوم، وأعلنت الخبر للجمهور قائلة:" مزح ؟ ما أصدق .. كل هذا الحب مزح ؟! يعرض الآن ألبوم مزح كاملاً عرض أول حصري على روتانا خليچية وقناة روتانا على اليوتيوب"، وعلقت شركة روتانا على طرح الألبوم قائلة:" حان وقت الطرب مع ألبوم مزح للنجمة أنغام.. شاهدوا الفيديوهات كاملة على قناة روتانا يوتيوب".

مفاجآت أنغام في ألبومها الخليجي الجديد "مزح"

واحتفلت أنغام مع الجمهور بطرح الألبوم على يوتيوب اليوم، بعد طرحه على منصات الاستماع الرقمية، وتلقت ردود فعل سريعة على الألبوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد الجمهور بالألبوم والمفاجآت التي حملها، بالإضافة إلى التنوع في أغانيه، وأعادت أنغام رسائل وتغريدات الجمهور على حسابها بتويتر، وذلك بعد فترة من انتظار الجمهور للألبوم.

ومن مفاجآت أنغام في ألبومها الخليجي الجديد "مزح"، تصويرها لجميع أغاني الألبوم، وقدمت محتوى بصري خاص بكل أغنية، وتلقت إشادات واسعة بسبب هذا الأمر، خاصة إنها قدمت أكثر من إطلالة في الكليبات بالإضافة إلى المؤثرات البصرية الخاصة والأجواء الكلاسيكية التي قدمتها في الصورة، وهو ما اعتبرها الجمهور من أبرز مفاجآت العمل الجديد لأنغام.

أنغام تعود لجمهورها الخليجي بألبوم "مزح"

وتعود أنغام للمنافسة خليجياً بألبومها "مزح" وذلك بعد آخر ألبوماتها الخليجية "راح تذكرني"، والذي طرحته منذ عامين، وكان آخر ألبوماتها العام الماضي باللهجة المصرية بعنوان "حالة خاصة جداً"، وطرحت أنغام هذا العام فيديو كليب أغنيتها المنفردة "بحبك وبرتاحلك" في موسم الصيف، قبل عودتها في نهاية العام بالألبوم الخليجي "مزح".

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم: آخر لقا" و "ثلاث حروف" و "ظل وهجير" و"طاولة" و "أناني" و "ألف آسف" و"أدور" و "هنا وهناك" و "اسمك حبيبي" و "غريب" و "ابطي علي" و "مزح"، وتعاونت أنغام في الألبوم مع الملحن سهم والذي له نصيب الأسد في أغاني الألبوم بما يقارب 7 أغاني، وكذلك الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد بما يقارب 5 أغاني، وتتعاون أيضاً مع الشعراء قوس وسعود بن عبد الله و الملحن صادق الشاعر وغيرهم.