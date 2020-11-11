إنجي وجدان ترزق بطفلتها الثانية وتطلق عليها هذا الاسم..بالصور

إنجي وجدان أعلنت اليوم استقبال طفلتها الثانية بعدما أقلقت الجمهور بصورة من المستشفى بدون أن تكشف الأسباب، وكشفت في صورة جديدة عن اسم ابنتها الثانية.

إنجي وجدان تستقبل طفلتها الثانية "نازلي"

وأعلنت الفنانة إنجي وجدان ولادتها واستقبال طفلتها الثانية، ونشرت صورة لها من المستشفى مع ابنتها وزوجها بعد لحظات من الولادة، وكشفت عن إسم ابنتها "نازلي"، وقالت في تعليقها على الصورة على انستقرام:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله اليوم بابنتي نازلي الوتيدي بارك الله فيها".

إنجي وجدان تتلقى التهاني بعد ولادتها

وتلقت إنجي وجدان عشرات الرسائل التي هنأتها على قدوم مولودتها الجديدة، وأعجب الجمهور بالإسم المميز الذي اختارته إنجي لابنتها "نازلي"، والذي ذكر الجمهور بالأسماء التي كانت منتشرة في فترة الأربعينيات والخمسينيات في القاهرة القديمة، وهنأ عدد من النجوم إنجي وجدان على ولادتها وأبرزهم الفنانة زينة والتي كتبت لها:" يا روحي ألف مليون مبروك حمدا لله علي سلامتك انتي ونازلي"، بالإضافة إلى عدة رسائل من علا رشدي ونسرين أمين وهايدي كرم وميار الغيطي وساندي وإيمان العاصي وخالد أنور وغيرهم.

وكانت إنجي وجدان قد أقلقت الجمهور صباح اليوم بعدما نشرت صورة لها من المستشفى، وهي على سرير غرفة العمليات، ولم تكشف سبب تواجدها في المستشفى، واكتفت بكتابة تعليق حول استعدادها للعملية، وهو ما جعل البعض يتكهن باستعدادها لاستقبال مولودها الثاني، خاصة بعد فترة من غيابها عن مواقع التواصل، وأخفت إنجي وجدان خبر حملها عن الجمهور في الفترة الماضية أيضاً.

إنجي وجدان تنشر صورة ابنتها الجديدة

وشاركت إنجي وجدان صورة ابنتها "نازلي" فور استقبالها، وهي الابنة الثانية لها، بعد ابنها الأكبر "إسماعيل"، صاحب الأربع سنوات، وكانت أحدث أعمال الفنانة إنجي وجدان في مسلسل "ونسني" الذي عرض في رمضان الماضي، وقبلها قدمت إنجي أولى بطولاتها المطلقة في الدراما وهو مسلسل "طلعت روحي" الذي لعب بطولته بجانبها كل من نيكولا معوض وتامر فرج وهبة عبد العزيز وإنعام سالوسة وأحمد فريد وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وغيرهم.