12 لقطة عائلية للنجوم في أحدث ظهور لهم ..ابنة روبي كبرت وهبة طوجي غارقة بالرومانسية

لقطات عائلية دافئة ولحظات رومانسية هيمنت على السوشيال ميديا هذا الأسبوع حيث شارك النجوم متابعيهم بمجموعة صور لهم التقطوها في مناسبات مختلفة سواء من يومياتهم او خلال مشاركتهم في احتفالات خاصة، بينما خطفت ابنة الفنانة روبي الأضواء بعدما كبرت، فيما نشرت هبة طوجي اول صورة لها مع عريسها من شهر العسل، كذلك خطفت بنات أحمد زاهر الأضواء في اطلالات لهن في حفل زفاف هنادي مهنا.

لقطات رومانسية لثنائيات النجوم هذا الأسبوع

الفنانة هبة طوجي احتفلت بعيد ميلاد زوجها الموسيقي العالمي ابراهيم معلوف الذي صادف في 5 نوفمبر الحالي، ونشرت هبة صورة لها ولزوجها معًا عبر حسابها على إنستغرام، وعايدته قائلة: "عيد ميلاد سعيد زوجي الرائع. أنت تتألق وأكثر إشراقًا كل يوم! أحبك".

من جهته رد عليها زوجها ابراهيم معلوف كاتباً : "أنت شمس حياتي، جلبت الضوء للعالم كله ولهذا تراني أشرق!! أحبك أكثر". وتعتبر هذه الصورة الأولى للثنائي من شهر العسل بعدما احتفلا بزفافهما في 19 سبتمبر الماضي في باريس.

الفنانة لقاء الخميسي شاركت جمهورها بصورة تجمعها مع زوجها عبد المنصف عبر حسابها على انستجرام وظهرت بلقطة رومانسية معه خلال تواجداهم في روما.

الفنانة هبة مجدي اطلّت ايضا بلقطة رومانسية برفقة زوجها محمد محسن عبر انستغرام.

أبناء النجوم بأحدث لقطات لهم

الفناننة نادين نجيم نشرت صورة جديدة لها مع إبنها جيوفاني أثناء مساعدته في دروسه، وعلقت عليها "ما بيقدر يتصور من دون حركات ولازم نتغنج وناخد بوسات نحنا وعم ندرس يؤبرني جمالك شو بحبك أنا".

المخرج سامح عبد العزيز طليق الفنانة روبي، نشر صورة لإبنتهما "طيبة" التي كبرت وبدت بشكل مختلف عن السابق، فتفاعل الجمهور مع الصورة وتغزلوا بجمال الطفلة معتبرين بأنها تشبه والدتها كثيراً.

زوجة النجم باسل خياط شاركت متابعيها على انستغرام بأحدث صورة لها مع طفلتها "ايزابيل" اثناء نزهة معها بين الطبيعة، وايضا اطلت شام الذهبي عبر انستغرام بلقطة مع والدتها النجمة أصالة نصري وشقيقيها التوأم، بينما خطفت بنات النجم احمد زاهر الأضواء في صور متداولة لهم مع والدتهم من حفل زفاف هنادي مهنا.