ضرب فيروس "كورونا" الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة، وأصيب عدد كبير من الفنانين بالفيروس "اللعين"، آخرهم الفنانة نشوى مصطفى التي أعلنت شفاءها اليوم. أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن تعافيها من فيروس كورونا عبر بث مباشر على صفحتها بموقع فيس بوك من داخل مستشفى العجوزة. أعلنت الفنانة السورية أصالة عن تفاصيل إصابتها بشلل الأطفال وذلك أثناء زيارتها لمستشفى بهية، وقالت إنها كانت تعاني الكثير من الآلام الجسدية. فاجأت الفنانة انجى وجدان جمهورها بوضع مولودتها الجديدة " نازلي" ونشر صورة له معها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام . خضع الفنان محمود الليثى لجلسة تصوير خاصة بعدسة مصور "دوت الخليج" علي الخشاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. تفاصيل تجاوز نشوى مصطفى محنة كورونا.. إنجى وجدان ترزق بـ مولودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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