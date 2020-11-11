أحمد علاء يفاجئ زوجته بأغنية في حفل الزفاف

احتفل الفنان أحمد علاء بزفافه أمس على تقى جمال بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء وتم عقد قرانه بإحدى الفيلات.

وأشار علاء الى أن حفل الزفاف كان غير متوقع ومفاجأة بالنسبة له وأنه كان بعيدا عن الزواج والارتباط، لكنها هي "تقى" من غيرت تفكيره.

وأكد أن أغنية حفل الزفاف فكرة للتعبير عن حبه لزوجته تقى، وأصر على أن يكتب كلمات الأغنية بنفسه حتي يعبر عما بداخله.

الأغنية من ألحان عبدالله عيد توزيع أحمد وجيه كلمات أحمد علاء. وحرص أحمد علي الذهاب إلي تركيا في شهر العسل كما أكد أنه جاهز بأعمال جديدة و قوية تكفي لـ 2021 والبداية أغنية أخيرا التي فاجأ بها زوجته بحفل الزفاف.

يشار الى ان أحدث اعمال المطرب أحمد علاء أغنية "شاغلي بالي" التي حققت مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

والاغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد عبد لله وألحان مينا فاروق وتوزيع موسيقي هاني ربيع.