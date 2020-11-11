سينتيا خليفة تكشف عن دورها بمسلسل "نمرة اتنين"

تحمل ثالث حلقات مسلسل "نمرة اتنين" عنوان "أنت فين"، وهي من بطولة آسر ياسين وأروى جودة وسينتيا خليفة، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة، ويبدأ عرضها خلال ساعات عبر منصة "شاهد VIP".
بدورها قالت النجمة سينتيا خليفة: "أعجبتني خلطة العمل منذ أن سمعت به للمرة الأولى من آدم عبد الغفار، فضلًا عن لقائي بالمخرج هاني خليفة وفريق الإنتاج ومعرفتي بأن آسر ياسين هو الممثل الرئيسي، كلّ هذا أسعدني وشجعني على المشاركة التي ستشكل إضافة إلى مسيرتي الفنية، خاصةً في مصر."
وأيضا:وحول دورها الذي تلعبه في الحلقة قالت سينتيا: "ألعب دور امرأة مستقلة جدًا، طموحة، عملها هو أبرز أولوياتها. صفات الشخصية قد تشبه صفاتي، لكن الإنسان يتغير في علاقاته ولا يتصرف دائمًا على طبيعته، لذا لا يمكنني أن أعرف إذا كانت ردات فعلي ستكون شبيهة بردود فعل الشخصية التي أؤديها في العمل، وهذا هو ما أحبه في التمثيل وفي الفن عامةً.
وتابعت: أنا سعيدة للعمل مع آسر ياسين الّذي كان داعمًا لي في دوري المصري الأول، والمخرج هاني خليفة دقيق جدًا وخاصة عندما يكون الممثل متحمس لتفجير موهبته وطاقاته، وهذه صفة مميزة للمخرج الناجح."
وختمت سينتيا: "على الصعيد الشخصي، أنا أؤمن بأن الحب هو العطاء الكلي ولا يتجزأ، والحب الثاني لا يأتي إلا إذا انتهى الحب الأول. ولكن بالمقابل أؤمن بالفرصة الثانية والثالثة.. لأن الإنسان قد يخطئ ويتغير ويستحق فرصًا جديدة دائمًا."
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