بعد حلقتها في صاحبة السعادة.. الجمهور يبحث عن مي إبراهيم

تصدرت مي إبراهيم، تريند موقع "اليوتيوب"، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد حلقتها في برنامج "صاحبة السعادة".

وكانت البلوجر مي إبراهيم، قد شاركت جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مجموعة من الصور لها من أحدث جلسة تصوير . وظهرت مي إبراهيم، بتيشيرت أسود وابتكرت تيربون للشعر مستخدما من الجرائد الورقية مما أعطاها مظهرا أنيقا وساحرا ولفتت أنظار متابعيها على السوشيال ميديا. ومن الناحية الجمالية وضعت مي إبراهيم ميكب بالالوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر.

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