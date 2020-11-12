أنغام تطرح كليب أغنية لا تستغرب .. فيديو

طرحت الفنانة أنغام، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "لا تستغرب" عبر القناه الرسمية لـ شركة روتانا على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "أحيان في عقلك فكرة تدور وفچأة ماتدري الا وهي قدامك؟ وتسأل نفسك صوتي چهور ؟! وش درى العالم اللي في بالك.. مرات تصير من خاطرك الوفير ويچي مرة يعبر عن كثير .. لا تستغرب".

وأحيان في عقلك تحسن ظن .. وتچهل ما يحصل لو هو أمامك .. وتبقى تحاول تلقى حلول لين ما تتعب والحل قدامك".

"لا تستغرب" كلمات : واحد، والحان : سهم، وتوزيع : عصام الشرايطي، قيادة اركسترا : ثامر غنيم.