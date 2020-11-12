وأضافت بوسي شلبي، "رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر علي أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي لقد سئمت دوري في تلك الحياة تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي".
وتابعت بوسي شلبي "أفتقدك جدا وأشتاق لك ولكن تلك حمكة لا أدرك مقصدها هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم وستبقى ذكرى جميلة معنا و في قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة.اسالكم الفاتحه الذكرى 4".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكلمات مؤثرة.. بوسي شلبي تحيي الذكرى الرابعة لوفاة محمود عبد العزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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