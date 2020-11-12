بكلمات مؤثرة.. بوسي شلبي تحيي الذكرى الرابعة لوفاة محمود عبد العزيز

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، الذكرى الرابعة لوفاة زوجها الفنان محمود عبد العزيز.

ونشرت بوسي شلبي، صورة للفنان محمود عبد العزيز معلقة "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الانصات 4سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل".

وأضافت بوسي شلبي، "رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر علي أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي لقد سئمت دوري في تلك الحياة تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي".

وتابعت بوسي شلبي "أفتقدك جدا وأشتاق لك ولكن تلك حمكة لا أدرك مقصدها هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم وستبقى ذكرى جميلة معنا و في قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة.اسالكم الفاتحه الذكرى 4".