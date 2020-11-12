أبرز لقطات الحلقة قبل الأخيرة من "The Voice Senior"..بالفيديو

The Voice Senior- ذا فويس سينيور دخل مرحلته قبل الأخيرة الليلة، بعد عرض الحلقة السادسة من البرنامج والتي تنافس فيها فريقي سميرة سعيد ونجوى كرم للتأهل للحلقة النهائية.

الحلقة قبل الأخيرة من برنامج The Voice Senior

وبدأت الحلقة السادسة وقبل الأخيرة من برنامج The Voice Senior بتنافس فريق سميرة سعيد للتأهل للحلقة الأخيرة، وبدأت بعرض غنائي على البيانو للمتسابق رجا ريس، وبعده المتسابق يوسف باجيير والذي قدم عرض غنائي مع آلة العود لواحدة من أغاني الفنان طلال مداح، واستمرت المنافسة المشتعلة في فريق سميرة سعيد بالمتسابق صفوان عابد بأداء قوي لأغنية للراحل محمد عبد الوهاب.

سميرة سعيد تختار المتأهلين للحلقة الأخيرة

واختتمت المتسابقة سعاد حسن المنافسة في فريق سميرة سعيد بأداء مميز لأغنية "بتعاتبيني" للفنان جورج وسوف، ووقعت سميرة سعيد في حيرة في نهاية عروض متسابقي فريقها لاختيار اثنين فقط للصعود للحلقة الأخيرة، واستقرت على صفوان عابد وسعاد حسن للمنافسة على اللقب في الحلقة الأخيرة، وعلقت سميرة سعيد على الحلقة والمنافسات قائلة:" فريقي جاهز للنصف نهائي.. بس رح اضطر اتخلى عن اثنين من أصل اربعة.. ودي لحظة صعبة واختبرتها قبل كده في المواسم السابقة من ذا فويس".

نجوى كرم تستقر على فريقها في الحلقة الأخيرة

وانتقلت المنافسة إلى فريق نجوى كرم، والذي بدأ بعرض لسعادة أبو جودة بأغنية لصباح فخري، والمتسابق خالد أبو سمرة الذي قدم أغنية "يا ظالمني" لأم كلثوم، واستمرت المنافسة بتقديم المتسابق عبد الرحيم الصويري لعرض قوي، واختتم المتسابق فيصل الحلاق عروض فريق نجوى كرم، والتي اختارت في النهاية المتسابقين عبد الرحيم الصويري وفيصل الحلاق للمنافسة في النهائي.

وعلقت نجوى كرم على منافسات الحلقة قبل الأخيرة وقالت:" كل الأصوات اللي بفريقي حلوة بغضّ النظر عن اللي رح يضلّ ويفلّ! صحيح القرار مش سهل أبدا بس رح استمتع بالأصوات الرائعة.. خلصت أوّل مهمّة، وبعد في المهمّة الثانية بالحلقة الأخيرة! صراحة المنافسة صعبة وكتير صعب إنّي إختار"، ويتنافس في الحلقة الأخيرة أيضاً عبد العزيز بن زينة ومرفت كامل من فريق هاني شاكر، والحسين فضلاوي وعبدو باغي من فريق ملحم زين.