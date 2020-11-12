فيديو تفاصيل برنامج "إنت مين- The Masked Singer" لقصي خولي وسيرين عبد النور وحسن الرداد

أعلنت قناة mbc تفاصيل مفاجأتها الجديدة في البرنامج الترفيهي "إنت مين- The Masked Singer" والذي سيقدمه الرباعي سيرين عبد النور وقصي خولي وحسن الرداد ومهند الحمدي.

The Masked Singer أضخم برنامج ترفيهي على mbc

وكشف برنامج "ام بي سي تريندينغ" عن تفاصيل البرنامج الترفيهي المنتظر The Masked Singer- انت مين"، والذي تدور فكرته حول استضافة عدد من النجوم في البرنامج مع إخفاء هويتهم عن الجميع على المسرح، ويتولى المحققين الأربعة أو مقدمي البرنامج مهمة تخمين هوية الضيف من خلال أدائه ودلائل عنه والمعلومات المقدمة عنه.

تفاصيل برنامج "انت مين" لسيرين عبد النور وحسن الرداد وقصي خولي

ويشارك الجمهور أيضاً في تخمين هوية الضيف من خلال التصويت من المنزل، ويعتبر البرنامج النسخة العربية من البرنامج The Masked Singer، والذي عرض في عام 2019، وهو واحد من أضخم البرامج الترفيهية ويحمل فكرة جديدة، ويستضيف البرنامج مجموعة متنوعة من النجوم سواء في مجال الغناء أو التمثيل أو غيره.

ويعتمد البرنامج على المحققين الأربعة الذين يتولوا مهمة كشف هوية الضيوف، وهم الفنانة سيرين عبد النور وقصي خولي وحسن الرداد ومهند الحمدي، ويظهر به 12 نجم على مدار حلقاته، ويعتمد المحققين على التقارير التي تحمل معلومات عن الضيف وعلامات عليه، بالإضافة إلى أدائه على مسرح البرنامج، قبل ان يتسابقوا في كشف هوية النجم الذي سيتخفى تحت قناع، وسيبدأ عرضه في 9 ديسمبر المقبل، ويستمر عرضه لمدة 6 أشهر.

سيرين عبد النور وقصي خولي يعودان لتقديم البرامج

وتعود الفنانة سيرين عبد النور إلى تقديم البرامج مع mbc بعد تقديمها مؤخراً برنامج "سهرانين معاكم من البيت" مع أحمد فهمي، والذي عرض هذا العام في فترة توقف فيروس كورونا، وقدمت مؤخراً مسلسل "دانتيل"، وقدم قصي خولي من قبل تجربة في تقديم البرامج من خلال برنامج " Arab Casting"، في حين تعتبر تلك التجربة الأولى للفنان حسن الرداد في تقديم البرامج التلفزيونية.