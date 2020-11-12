إليسا تحتفل بمرور 20 عام على مسيرتها وتكشف رأيها في نانسي عجرم وهيفاء وهبي.. بالفيديو

إليسا حلت ضيفة على حلقة خاصة على قناة "ام تي في" للاحتفال بمرور 20 عام على مسيرتها الفنية، والتي قدمت بها مجموعة من أبرز أغانيها بجانب حديثها عن أبرز محطات مسيرتها.

إليسا في سهرة غنائية مباشرة للاحتفال بمسيرتها

وواصلت إليسا احتفالها هذا العام بمرور 20 عام على مسيرتها الفنية، وحلت ضيفة على حلقة خاصة بقناة mtv، والتي شهدت عدة فقرات متنوعة مع إليسا للاحتفال معها بهذه المناسبة، وقدمت إليسا مجموعة من أغانيها مع الفرقة الموسيقية مباشرة ومنها أغنية "أسعد واحدة" و "عايشالك" وغيرها، بجانب أغاني ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، والذي قدمت معظم أغانيه في السهرة الغنائية.

إليسا تتصدر تويتر بسبب احتفالها بمرور 20 عام على مسيرتها

وتصدرت إليسا تريند موقع تويتر بالتزامن مع عرض الحلقة الخاصة بمناسبة مرور 20 عام على مسيرتها، وتفاعل الجمهور مع إطلالتها وأدائها لأغانيها وكذلك آرائها في الحلقة على هاشتاق "20 سنة إليسا"، ولاقت إطلالتها في الحفل إعجاب الجمهور، وكذلك الحلقة والتي تعتبر أول أداء حي لأغاني ألبومها "صاحبة رأي"، بعد عدم إقامتها حفلات جماهيرية للاحتفال به بسبب أزمة فيروس كورونا.

وشهدت الحلقة أيضاً حديث إليسا عن أبرز محطات مسيرتها الفنية، وقالت إنها كانت مجتهدة منذ بداياتها وفي السابق، وحاولت الحفاظ على المستوى المتقدم الذي وصلت له، وعبرت عن امتنانها للجمهور والمعجبين الذين دعموها في مسيرتها الفنية، ووجهت الشكر لكل من دعمها، وكذلك من انتقدها وتحداها مثل المخرج سيمون أسمر، والذي أنهى تعاقدها مع "ستديو الفن" في بداياتها، وهو ما دفعها للعمل بقوة لإثبات نفسها.

إليسا تتحدث عن مسيرتها وهيفاء وهبي ونانسي عجرم

وتحدثت إليسا عن عدة أمور سياسية وكذلك عن حياتها العاطفية والاجتماعية، وقالت إنها لم تكن تنزعج من المقارنات مع زملائها المطربين، ومنهم الفنانة نانسي عجرم وهيفاء وهبي، وقالت إن كل منهن اتخذت طريق مختلف عن الأخرى في الغناء، فهيفاء دوت الخليج الشكل الجميل التي استطاعت ان تكون ساطعة، ونانسي اتخذت شكل البنت الطفولية، ولكنها لا تستطيع ان تصنف نفسها.

وكانت إليسا قد أصدرت نسخة خاصة من ألبومها الأخير "صاحبة رأي" ويضم معه عدة أغاني شهيرة لها من مسيرتها وذلك للاحتفال بمرور 29 عام على انطلاقتها، واعتمدت أيضاً في بوستر ألبومها والدعاية له على هذه المناسبة، ويعتبر ذلك الألبوم الأخير لها مع شركة "روتانا" بعد انتهاء تعاقدهما.