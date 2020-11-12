علق الفنان محمد رمضان على تصريح الفنان الكبير عزت العلايلى الذي قال فيه "محمد رمضان ده مريض شهرة وهو ليس نمبر ون". ونشر محمد رمضان عبر خاصية "استوري" على حسابه بإنستجرام تصريح الفنان عزت العلايلى بجوار صورته، وكتب "أستاذ عزت العلايلى"، وقام محمد رمضان بتشغيل أغنية "السلطان". وشارك محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل "البرنس" مع عدد من نجوم الفن. المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد رمضان يرد على تصريح عزت العلايلي «ده مريض شهرة» بأغنية أنا السلطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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