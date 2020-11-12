وقال محمود القلعاوي خلال حوار سابق له مع إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة": "كان أحلى إفيه في المسرحية شاله التليفزيون المصري، اللي هو كان محمد صبحي بيقولي فيها أمك غسالة، رحت قايل له ست الحبايب يا حبيبة يتقال عليها غسالة، أمي أنا غسالة ثم ما هي بطلت".
وأضاف محمود القلعاوي "الإفيه بتاع بطلت ياخد أكتر من إفيه الغسالة وكل ده بيخدم في الإفيهات"، متابعًا "كنت باخد كلام محمد صبحي أعمل له فَرْشة، وأقول حاجة من عندي، الخازوق بقى إن أنا خلصت المشهد والمفروض بقول لمحمد صبحي هات إيدك يا عم أيوب، عشان يقوم، ببص ملقتش الفنانة ماجدة فاضطريت أقول أي كلام لحد ما ماجدة دخلت".
وأوضح محمود القلعاوي خلال البرنامج أنه قام بـ"لوم" الممثلة ماجدة على تغيبها عن خشبة المسرح، لترد الفنانة على القلعاوي "مكنتش قادرة.. كنت لازم أروح الحمام.. كنت بموت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى ميلاد محمود القلعاوي.. حكاية الإفيه المحذوف له من مسرحية الجوكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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