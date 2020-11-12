حقيقة سيطرة حسام حبيب على أموالها.. شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا إعلاميًا للرد على الشائعات التي نالت من حياتها الزوجية وزوجها الفنان حسام حبيب، في الفترة الأخيرة، لوضع حد لمروجي هذه الشائعات.

وأكدت شيرين عبد الوهاب، في بيانها الإعلامي، أن علاقتها بزوجها الفنان المعروف «حسام حبيب» كزوجة لم تختلط قط بمعاملات مالية، وكان دوره، ومازال، تبادل الرأي في المسائل الفنية التي تخصهما.

وأهابت شيرين عبد الوهاب، بـ وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات بالخوض في سيرة نجاح على الصعيد الفني والإنساني، لتختتم بيانها الإعلامي.

كان ذلك، بعدما خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها وعلقت على الأخبار المتداول حول طلاقها.