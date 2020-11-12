ملكة جمال الدني.. ربي خوري تطرح أحدث أغنياتها عبر يوتيوب

طرحت الفنانة اللبنانية ربي خوري أحدث أغنياتها بعنوان "ملكة جمال الدني" علي طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث أبدعت بغنائها وصوتها النقي واحساسها اللافت.

أغنية «ملكة جمال الدني» لـ ربي خوري، من كلمات الشاعر أحمد غانم الذي أراد بيروت القوية التي لا تكسر ولحن وتوزيع مودي منير المحب للبنان وباخراج من مصر إلى لبنان للمخرج اللبناني ياسين سرحال.

ويتواجد المخرج ياسين سرحال، هذه الفترة تحضيرا للعديد من الاعمال الفنية القادمة ، حيث لاقت الاغنية بهذه التوليفة ، اجتماع عناصر النجاح والإبداع معا.

جدير بالذكر أن الاغنية تناشد فيها الفنانة ربى خوري بيروت المفجوعة بالتفجيرات والمآسي، النهوض والصبر والقوة كما عهدناها ،وفي كواليس التصوير وتم تنفيذ الميكس والماستر من قبل مودي مونير في مصر - القاهرة - استديو الهرم.