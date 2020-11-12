بعدما طالبته بتعويض 10 ملايين جنيه.. أحمد فلوكس يتصالح مع نيللي الشرقاوي

كشف الفنان أحمد فلوكس، عن تصالحه مع الفتاة التي رفعت عليه دعوى تعويض 10 ملايين جنيه، بعد أن قام بسبها وشتمها على السوشيال ميديا، على خلفية دعمه للمطرب المغربي سعد لمجرد، ما جعل الأخيرة تلومه نظرًا لاتهام «لمجرد» مسبقًا في قضية اغتصاب.

وكتب أحمد فلوكس، منشورًا مطولًا عبر حسابه على فيسبوك، جاء في مضمونه: «بسم الله الرحمن الرحيم .. كما قلت سابقا في واقعه نيلي الشرقاوي التي استخدمها البعض لتشويه صورتي، و اعتذرت لها لما بدر من رد عليها من الادمن وبعض الفانز عند مهاجمتها لي لوقوفي مع صديقي النجم سعد المجرد، و كما قلت قبل ما اري افراد اسرتها الجمال الذي تشرفت وسعدت بلقاهم لكونهم اخوات واسره مترابطه وجميله سواء اخوها المهندس احمد الشرقاوي او اختها المهندسه الجميله نور الشرقاوي واكيد نيلي اللتي اتمني لها سعاده و نجاح في حياتها مثل اختي الصغيره».

وتابع فلوكس: «لقد اعتذرت لها عن مابدر من الادمن من ردود لاني لا اقبل مثل هذه التجاوزات علي صفحتي وفي حق أي احد خصوصا لو كان بنوته جميله مثل نيلي، و علي الرغم من اعتذاري في لحظتها كما ذكرت سابقا تم استخدام هذا لتشويه صورتي من قبل بعض الصفحات والافراد وأيضا اثر هذا علي شابه في مقتبل عمرها من كترت الكلام والمزايدات وهذا لا ايضا اقبله نهائي، و لهذا اولا انشر عقد الصلح واعتذر ثانيا بالنيابه عن الادمن وكل الفانز الذين تطاولوا عليها».

وأضاف فلوكس «ثانيا انشر نص العقد لتعلموا حقيقه الامور سواء لطرفي او لطرف الفتاه الجميله نيلي و ليتضح امامك كم الاستغلال و الظلم و التشويه الذي طال اسمي و اسم هذه الفتاه ......... ولهذا اولا علي كل الصفحات اللتي نشرت و اساءت او هاجمت ان تعتذر و تنشر الحقائق، ثانيا علي المواقع اللتي نشرت خبر وجود قضيه علي الرغم من ان القضيه لم يبت في قبولها من عدمه حتي الان»، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اتجاه كل من اساء أو نشر قبل التحقق من صحه الأمور».

جاء ذلك بعدما، أجلت المحكمة الاقتصادية الدعوى رقم 2424 لسنة 2020، تعويضات اقتصادية والمقامة من المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن نيللى الشرقاوى ضد الفنان أحمد فلوكس، للمطالبة بتعويض عشرة ملايين جنيه لـ ٤ نوفمبر المقبل لاستكمال المستندات.

وترجع وقائع الدعوى إلى أثناء الإعلان عن حفلة الفنان المغربى سعد لمجرد بالقاهرة ، وتمت المناشدة من المدعية وآخرين متضامنين معها لمنع إقامة الحفلة استنادا إلى سبق وجود اتهامات للفنان المغربى بجرائم اغتصاب وتحرش، وبذات الوقت رحب الفنان أحمد فلوكس بحضور الفنان المغربى وتعدى بألفاظ خارجة ضد المدعية طاعنًا فى شرفها وعرضها دفاعا عن حضور الفنان سعد لمجرد للقاهرة .

facebook