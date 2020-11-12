حسين الجسمي ينعى رئيس الوزراء البحريني

نعى حسين الجسمي رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان.

وكتب حسين الجسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "تعازينا القلبية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولسمو ولي عهده ولأهلنا وأشقاؤنا في مملكة البحرين في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ‏إنا لله وإنا اليه راجعون".

وأعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحداد الرسمي أسبوعًا وتعطيل الدوائر الحكوميّة لمدة 3 أيام بعد وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان.

وأعلن نبيل الحمر، المستشار الإعلامي لملك البحرين، عن وفاة خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء.

وغرّد الشيخ نبيل الحمر عبر حسابه الشخصي على "تويتر": إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء".