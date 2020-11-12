في عيد ميلاد مايا دياب.. زوجها مسلم شيعي وابنتها مسيحية

تحتفل اليوم الخميس 13 نوفمبر، الفنانة مايا دياب، بعيد ميلادها الـ 40، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، وتعد من النجمات اللاتى يثرن الجدل فى الكثير من الأحيان بسبب الجرأة في الإطلالات والتصريحات أحيانًا.

وقالت مايا دياب، خلال حلولها ضيفة في برنامج حديث البلد المذاع على قناة "mtv" اللبنانية، إن والد ابنتها "عباس" مسلم شيعي، ولكن ابنتها مسيحية، لافتة إلى أنها تتعجب من الهجوم أو التدخل في مثل هذه التفاصيل. وشددت مايا على أن ذلك الشيء يدل على الانفتاح من قبل الطرفين، أي هي وزوجها، وتقبلهما لديانات أخرى بكل تسامح وحب.

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