معنديش أكل.. يونس شلبي طلب من أصدقائه عدم حضور زفافه

ولد الفنان يونس شلبي، فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية 1941، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1969، ولطالما رسم الضحكة على وجوهنا. وبلغ رصيد النجم الكوميدى ما يقرب من 77 فيلما، كان آخرهم "أمير الظلام"، والذى شارك فيه مع صديقه الفنان عادل إمام كضيف شرف، كما قدم ما يقرب من 20 عملًا تليفزيوينًا، وعشرات المسرحيات.

وكان لـ "يونس" موقف مع أبناء مسرحية مدرسة المشاغبين، فقبل حفل زواجه طلب من سعيد صالح وكل أصدقائه في مدرسة المشاغبين ألا يأتوا إلى الفرح، وأخبرهم أنه لا يستطيع أن يوفر لهم جميعا الطعام، كما أنه لم يدع سوى أقاربه وأقارب العروسة. وتفاجأ يوم الزفاف بقدوم سعيد صالح ومعه الكثيرين من العاملين في المسرحية وأخبروه أنهم يريدون أن يشاركوه فرحته ولم يهتموا بما قاله لهم. يونس تزوج من امرأة خارج الوسط الفنى ومن المنصورة تحديدا وأنجب منها 4 أبناء ورفض الزواج من داخل الوسط الفني.

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