في ذكرى رحيل محمود عبد العزيز.. شاهد زوجته الأولى وأم ابنيه

وتزوج الراحل محمود عبد العزيز، مرتين الأولى من جيلان، وأنجب منها ابنيه الوحيدين (كريم ومحمد)، والثانية والأخيرة من الإعلامية بوسي شلبي.

وقبل شهرين، خطفت والدة كل من (كريم ومحمد)، نجلي الساحر محمود عبد العزيز، الأضواء فى أحدث ظهور لها بإحدى المناسبات العائلية، وهو ما كشف عنه محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه على إنستجرام.

وتلقى محمد محمود عبد العزيز العديد من التعليقات الإيجابية على صور والدته، الزوجة السابقة للفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث علق أحد المتابعين "ماشاء الله عليها، اختكم مش والدتكم".

وقال آخر "مامتكم جميله ومحترمه جدا ربنا يديها العمر والصحه ويرحم حبيب الجماهير الإسكندراني الأصيل الجميل الراقي محمود عبد العزيز الف رحمه ونور عليه يا رب".

وكان محمد محمود عبد العزيز، كتب معلقا على الصورة، "مع اخي ووالدتى والأستاذ عبدالعزيز ابن خال والدتى و السيدة حرمه من حفل زفاف نجلهما، الف مبروك "اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا".