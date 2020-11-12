في ذكرى ميلاد محمود القلعاوي.. قصة اعتزاله الفن بعد رحلة تألق ونجاح

وفي أحد حواراته الفنية كشف الراحل محمود القلعاوي، عن الأسباب التي دفعته إلي اعتزال الفن فقال (إن المسرح الذي كان سببا في شهرته وانتشاره لم يعد كما كان، مشيرا إلي أنه لم تتوفر لديه القدرة علي الانسجام مع الظروف الموجودة حاليا.
وأضاف الراحل محمود القلعاوي أنه في الفترات الأخيرة كان يستعان به كضيف شرف في بعض الأعمال وأنه لم يكن ير مانعا في ذلك، لافتا إلى أن أماكن التصوير كانت بعيدة، علاوة علي أنه كان يطلب منه العودة إلي التصوير في اليوم التالي، الأمر الذي كان يسبب له إرهاقا شديدا.
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