نبيل الحلفاوي يعلق على شفاء نشوى مصطفى من فيروس كورونا

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت شفاءها من فيروس كورونا المستجد، من خلال البروتوكولات العلاجية التي خضعت لها، في مستشفى العجوزة للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما أعلنت الفنانة إصابتها يوم 4 نوفمبر الجارى.
وأوضحت نشوى مصطفى، علي صفحة وزارة الصحة، أنه بمجرد الاتصال بالخط الساخن لفيروس كورونا 105، تم توجيهها فورا إلي أقرب مستشفى لها لتلقي العلاج.
وشكرت نشوى مصطفى، الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، والأطقم الطبية بالمستشفى، لما بذلوه من جهد وتحدٍ للفيروس للقضاء عليه.
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