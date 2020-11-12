أخبار الفن | حقيقة سيطرة حسام حبيب على أموال شيرين عبد الوهاب.. محمد رمضان يرد على عزت العلايلي.. وأحمد فلوكس يتصالح مع نيللي ال...

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، الذكرى الرابعة لوفاة زوجها الفنان محمود عبد العزيز.

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا إعلاميًا للرد على الشائعات التي نالت من حياتها الزوجية وزوجها الفنان حسام حبيب، في الفترة الأخيرة، لوضع حد لمروجي هذه الشائعات.

علق الفنان محمد رمضان على تصريح الفنان الكبير عزت العلايلى الذي قال فيه "محمد رمضان ده مريض شهرة وهو ليس نمبر ون".

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا إعلاميًا حسمت به الجدل حول تناول قصة كفاحها في مسلسل يحمل اسم «لؤلؤ»، نافية ذلك تمامًا بعد أن تم نشر عدد من الأخبار غير الدقيقة حول هذا المسلسل مؤخرًا.

كشف الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تصالحه مع الفتاة التي رفعت عليه دعوى تعويض 10 ملايين جنيه، بعد أن قام بسبها وشتمها على السوشيال ميديا، على خلفية دعمه للمطرب المغربي سعد لمجرد، ما جعل الأخيرة تلومه نظرًا لاتهام «لمجرد» مسبقًا في قضية اغتصاب.