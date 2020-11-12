شاهد| ماجد المصري يستعرض عضلاتة بتمارين رياضية شاقة

نشر الفنان ماجد المصري فيديو جديد من إحدي صالت الجيم ، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر ماجد المصري مستعرضا عضلاتة بتمارين رياضية شاقة نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات كالآتي :
عاش يا بطل ، ربنا يحميك ، الله أكبر
يذكر أن آخر أعمال ماجد المصري مسلسل "الوجه الآخر" الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.
"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.
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