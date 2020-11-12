مبسوط بيكي.. محمود حجازي يوجه رسالة لزوجته أسما شريف منير

وجه الفنان محمود حجازي رسالة جديدة لزوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام
ونشر محمود حجازي صورة لة برفقة زوجتة وعلق قائلا: مبسوط بيكي جدا أنك طول الوقت بتحاربي وبتحاولي عشان تحققي حاجه كنتي بتحلمي بيها.
وحازت الصورة علي إعجاب متابعية و جاءت التعليقات كالاتي :
حلوين اوي ، ربنا يحميكم ، قمر
يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطي .
ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.
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