مع صديقتها.. كنزي عمرو دياب في أحدث ظهور لها

نشرت

، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.

وظهرت كنزي عمرو دياب، في الصورة مع صديقتها في احد الاماكن حيث ارتدت توب مكشوف باللون الابيض.

كنزي عمرو دياب

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البني الفاتح، والهيلايتر اللامع لبشرتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة.

ووضعت مجموعة من الاكسسوارات بألوان مختلفة حول الرقبة واليد لإكمال ظهورها.