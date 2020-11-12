بملابس رياضية.. ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ميرنا نور الدين بملابس رياضية، مرتدية تيشرت باللون البرتقالي وبنطلون ليجن وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.

وأكملت إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، أبرزت جمال ملامحها، ونالت إعجاب متابعيها .

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

جدير بالذكر أن ميرنا نور الدين تم عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا الذى تشارك فى بطولته.

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.