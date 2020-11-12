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الكورونا وإحنا بنفسحها.. آسر ياسين يمازج جمهوره بفيديو خلال فترة عزله

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مازح الفنان آسر ياسين جمهوره عبر خاصية الستوري بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"، بمقطع فيديو على دراجته، حيث علق على الفيديو قائلا: "كرونا و احنا بنفسحها".

وجاء ذلك أثناء فترة الحجر الصحي داخل منزله، بعد إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من مهرجان الجونة السنيمائى بعدة أيام.

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جدير بالذكر أن "آسر" حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان ضمن الأقل حرصا بين نجوم المهرجان على ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها آسر ياسين لـ"دوت الخليج" مؤخرا، أكد أنه يشعر ببعض أعراض الإنفلونزا، وأنه في انتظار نتيجة التحليل الذي سيؤكد إصابته بـ كورونا من عدمه، ولكنه عاد لينفي عبر لقاء تليفزيونى إجراءه أي مسحة من الأساس.

وقال: "عملت اختبار البصل وباكل فصين ثوم كل يوم ولكن لم أشعر بطعم لهما، وبالفعل ظهرت علي أعراض كارتفاع في درجات الحرارة وصداع، والدكتور قالى كورونا".

ربما ينتظر آسر ظهور عددا آخر من الأعراض، وربما تراجع عن تصريحاته بشأن إجرائه مسحة لسبب ما، ولكن حفاظا على الخصوصية سنحتفظ بالدليل على تصريحاته الخاصة ونتمنى له السلامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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