وجاء ذلك أثناء فترة الحجر الصحي داخل منزله، بعد إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من مهرجان الجونة السنيمائى بعدة أيام.
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وفي تصريحات صحفية أدلى بها آسر ياسين لـ"دوت الخليج" مؤخرا، أكد أنه يشعر ببعض أعراض الإنفلونزا، وأنه في انتظار نتيجة التحليل الذي سيؤكد إصابته بـ كورونا من عدمه، ولكنه عاد لينفي عبر لقاء تليفزيونى إجراءه أي مسحة من الأساس.
وقال: "عملت اختبار البصل وباكل فصين ثوم كل يوم ولكن لم أشعر بطعم لهما، وبالفعل ظهرت علي أعراض كارتفاع في درجات الحرارة وصداع، والدكتور قالى كورونا".
ربما ينتظر آسر ظهور عددا آخر من الأعراض، وربما تراجع عن تصريحاته بشأن إجرائه مسحة لسبب ما، ولكن حفاظا على الخصوصية سنحتفظ بالدليل على تصريحاته الخاصة ونتمنى له السلامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكورونا وإحنا بنفسحها.. آسر ياسين يمازج جمهوره بفيديو خلال فترة عزله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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