مفيش حب إلا حبك.. دنيا عبد العزيز تتذكر والدتها بكلمات مؤثرة

تذكرت الفنانة دنيا عبد العزيز والدتها بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت صورة برفقة والدتها وعلقت قائلة: عدى ٧ شهور النهاردة ،، الصورة دي كانت في عيد الحب، صورة ماتتصورش الا معاكي لأنه مافيش حب الا حبك.

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش.