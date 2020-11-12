شاركت حنان مطاوع متابعيها صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت حنان مطاوع بإطلالة كاجوال أنيقة بجامبسوت أسود مخطط ونالت الصورة إعجاب متابعيها.
وعلقت قائلة : صباح الخير ، التفاؤل بالخير يمنحك هدوء الأعصاب في أصعب الأوقات. فتفاءلوا بالخير.. تجدوه
وكانت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون أعلنت عن تكريم الفنانه "حنان مطاوع" وجائزة أفضل ممثلة دراما عن أعمالها الدرامية لسنة ٢٠٢٠ الدرامى ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنه، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.
وقال فتحي الحصري رئيس الحفل إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع ، لجنة التحكيم لتحصد الجائزة عن لجنة التحكيم، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، أحمد زاهر، طارق الإبيارى، المخرج سامح عبد العزيز، القنان مدحت صالح ،إيهاب فهمى، ونخبة من نجوم الفن.
و يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل إلا أنا حكايه "أمل حياتي" تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي وأروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، وصبري عبدالمنعم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التفاؤل يمنحك هدوء أعصاب.. حنان مطاوع توجه رسالة لجمهوها عبر انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.