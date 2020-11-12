التفاؤل يمنحك هدوء أعصاب.. حنان مطاوع توجه رسالة لجمهوها عبر انستجرام

شاركت حنان مطاوع متابعيها صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت حنان مطاوع بإطلالة كاجوال أنيقة بجامبسوت أسود مخطط ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وعلقت قائلة : صباح الخير ، التفاؤل بالخير يمنحك هدوء الأعصاب في أصعب الأوقات. فتفاءلوا بالخير.. تجدوه

وكانت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون أعلنت عن تكريم الفنانه "حنان مطاوع" وجائزة أفضل ممثلة دراما عن أعمالها الدرامية لسنة ٢٠٢٠ الدرامى ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنه، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري رئيس الحفل إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع ، لجنة التحكيم لتحصد الجائزة عن لجنة التحكيم، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، أحمد زاهر، طارق الإبيارى، المخرج سامح عبد العزيز، القنان مدحت صالح ،إيهاب فهمى، ونخبة من نجوم الفن.

و يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل إلا أنا حكايه "أمل حياتي" تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي وأروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، وصبري عبدالمنعم.