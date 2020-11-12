أيمن سلامة يكشف لـ دوت الخليج الموعد الجديد لعرض مسرحية الوصية

كشف المؤلف أيمن سلامة، عن تأجيل موعد عرض مسرحية الوصية حيث كان من المقرر عرضها يوم 12 نوفمبر المقبل.

وقال ايمن سلامة في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إن الموعد الجديد لعرض مسرحية الوصية يوم الخميس 19 نوفمبر والجمعة 20 نوفمبر والسبت 12 نوفمبر على خشبة المسرح القومي بالعتبة.