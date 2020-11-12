أحمد صفوت: مسلسل إلا أنا خطوة مهمة في مشواري الفني

اعتبر الفنان أحمد صفوت أن مسلسل (إلا أنا) خطوة مهمة جدا في مشواره الفني، مشيرا إلى أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرا.

وقال صفوت، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إنه تلقى ردود فعل جيدة جدا، وكان المسلسل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه أحب المسلسل كثيرا، وسعيد لأنه تواجد في هذا العمل.

وشارك أحمد صفوت في حكاية (سنين وعدت) بطولة أروي جودة و طارق عبد العزيز، وهبة عبد الغني، وكارولين خليل، وجينا سليم، وشيماء الشريف، إشراف عام على الكتابة عبير سليمان، ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق.

وأضاف صفوت أن عرض الأعمال التمثيلية على المنصات الإلكترونية أمر طبيعي وتطور مهم، لأنها المستقبل، لافتا إلى أن أغلب الأعمال المهمة تعرض عليها، وزادت قيمتها بعد انتشار فيروس كورونا حيث حظيت هذه المنصات باهتمام الجمهور ومتابعة ما يعرض عليها.

وتحدث عن التوجه لكتابة مسلسلات قصيرة بدلا من مسلسلات مؤلفة من ٣٠ حلقة، قائلا إن هذا أمر جيد، وهناك حرية للجمهور في إختيار ما يريد أن يشاهده، سواء كانت أعمال طويلة أو قصيرة.

يشار إلى أن مسلسل (إلا أنا) عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور أحداثها في عدة حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها؛ لتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتناولت موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجي- طموح و كفاح المرأة والعنف ضد المرأة و نظرة المجتمع للمرأة المطلقة).

وجرت أحداث المسلسل في 60 حلقة، كل 10 حلقات حكاية منفصلة بمؤلف ومخرج وأبطال مختلفين.