سيلفستر ستالون يعرض ساعات للبيع في مزاد علني

اتخذ النجم العالمي سلفستر ستالوني قرار جديدا بعرض عدد من الساعات الثمنية التي يمتلكها للبيع في مزاد علني ، والذي تقدر بالالاف الدولارات.

ويقام المزاد في الولايات المتحدة الامريكية يوم 12 ديسمبر الذي يتضمن بيع ساعات بتوقيع ماركات عالمية شهيرة مثل Rolex أو Patek Philippe ، Panerai و Richard Mille.

جدير بالذكر أن آخر أعمال سلفستر ستالوني الفنية هو فيلم Rambo : last blood الذي طرح في سبتمبر 2019.

كان سلفستر ستالوني بدأ مشواره مع سلسلة افلام Rambo عام 1982 من خلال فيلم First Blood ، لتصبح تلك الشخصية أحدى ايقونات السينما الامريكية في العقود الاخيرة.

وتدور أحداث الفيلم بعد أربعة عقود تقريبًا لأول مرة يعود جون رامبو كواحد من أعظم أبطال الحركة على الإطلاق والآن يجب على رامبو مواجهة ماضيه واكتشاف مهاراته القتالية القاسية من أجل الانتقام في مهمة أخيرة.