تواجد النجم خالد الصاوي والفنان ياسر الطوبجي ومحمد سلام ونسرين طافش في مدينة الإسكندرية لتصوير فيلم للإيجار، من إخراج وتأليف إسلام بلال. تدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن «الوحدة والعزلة» حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار. الفيلم من بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وجيهان خليل وياسر الطوبجى وعصام السقا وهايدي رفعت، وإنتاج محمد دياسطى، ومحمد الحمادى، من إخراج وتأليف إسلام السيد بلال، ومدير تصوير رامي سالم، ومن المقرر أن يمتد تصوير الفيلم فى مدينة الإسكندرية لمدة أسبوعين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صناع فيلم للإيجار يصورون العمل في الاسكندرية.. اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.