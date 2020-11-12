فى ذكرى وفاته.. تعرف على أهم أعمال الفنان محمود عبد العزيز

و كان يعتبر محمود عبد العزيز من أهم الفنانين فى الوسط الفنى ، حيث قام بأعمال كثيرة مرتبطه باسمه حتى يومنا هذا .
ومن أشهر وأهم الأفلام التى شارك فيها :
فيلم العار ، الساحر ، الحفيد أحد كلاسيات السنيما المصرية ، إبراهيم الأبيض ، الكيت كات ، يا عزيزى كلنا لصوص .
أما أشهر المسلسلات التى نجحت نجاحا كبير للفنان الراحل محمود عبد العزيز الاتى :
رأفت الهجان ، محمود المصرى ، رأس الغول ، أبو هيبة فى جبل الحلال ، باب الخلق ، مبروك جالك ولد
والجدير بالذكر أن الراحل محمود عبد العزيز تزوج مرتين الأولى من جيلان، وأنجب منها ابنيه الوحيدين (كريم ومحمد)، والثانية والأخيرة من الإعلامية بوسي شلبي.
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وقبل شهرين، خطفت والدة كل من (كريم ومحمد)، نجلي الساحر محمود عبد العزيز، الأضواء فى أحدث ظهور لها بإحدى المناسبات العائلية، وهو ما كشف عنه محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه على إنستجرام.
وتلقى محمد محمود عبد العزيز العديد من التعليقات الإيجابية على صور والدته، الزوجة السابقة للفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث علق أحد المتابعين "ماشاء الله عليها، اختكم مش والدتكم".
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