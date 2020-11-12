دفن انجين اكيورك حيا.. برومو الحلقة الـ 28 من مسلسل ابنة السفير 2.. فيديو

طرحت قناة "ستار" التركية برومو الحلقة الـ 28 من المسلسل التركي "ابنة السفير"، والمقرر عرضها يوم الاثنين المقبل أيضا على منصة "شاهد VIP".

وخلال البرومو، ظهر سلطان "انجين اكيورك" داخل قبره حيا، بينما يقوم صديقه فاروق بدفنه، وتتخذ علا قرار الطلاق من زوجها يحيى بعد اكتشاف خيانته، أما فايز فيشعر بصدمة وحزن كبير.



قصة مسلسل "ابنة السفير"



مسلسل "ابنة السفير" يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه أنها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة، في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل "ابنة السفير":



شهدت اشتعالا كبيرًا في الأحداث، والبداية مع نجاح نارين "نسليهان اتغاول" في إخراج سلطان "انجين اكيورك" من مأزق جديد بعدما أبلغ صديقه السابق فايز عنه بأنه هو من قتل أمين وقام بدفنه في الوادي.



ولكن تنجح نارين بمساعدة فاروق في تغيير مكان قبر أمين بعدما شكت أن فايز قد يخون صديقه ويبلغ عنه الشرطة، وبعدها يتم رفع طلب القبض على السلطان من قبل الشرطة ويبدأ رحلة علاجه في المستشفى.



يعلم سلطان أنه أصيب بكسر في العمود الفقري وعليه إجراء عملية جراحية خطيرة واتباع جلسات علاج طبيعي لكي يستطيع المشي مجددا، وتدخل على الخط شقيقة أمين "الطبيبة سحر" التي تظهر لأول مرة في الحلقة 27، وتساعد نارين وسلطان دون أن تخبرهما بأنها شقيقة أمين.



ثم تواصل علا إجراءات الطلاق من زوجها يحيى بعدما تتكشف خيانته لها مع عشيقته داليا.



وفي نهاية الحلقة، يظهر سلطان متعافيًا وواقف على قدميه ويطلب الزواج من نارين وسرعان ما توافق بعد معاناة عاشها أبطال المسلسل منذ بدايته.

المسلسل من بطولة انجين اكيورك، ونسليهان اتاغول، واوراز كايجيلار أوغلو، وتولين يازكان.