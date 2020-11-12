ريهام أيمن تشارك جمهورها فيديو من حديقة الحيوان

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ريهام أيمن في الفيديو من حديقة الحيوان، وعلقت قائلة: "أنا متعبة جدًا اليوم، ما هو حيوانك المفضل؟ حيواناتي المفضلة هي الغزلان والماعز ووحيد القرن والخيول والزرافات والفيلة واللاما.. بصدق أنا أحب كل الحيوانات".

وكانت أحدث مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل العراف مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

يُذكر أن ريهام أيمن بدأت مسيرتها الفنية وهي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان احدث أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.